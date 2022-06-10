Запад отреагировал на смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Правительство Великобритании задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой Народной Республике (ДНР) британскими наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Аслином. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Sky News заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.

"Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным - прим. ТАСС) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией", - сказал он.

"Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством", - утверждал Уокер.

"Мы не признаем его полномочия. Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними", - отметил он.

При этом Уокер не стал раскрывать информацию о возможных контактах Трасс или ее заместителей с российским послом в Лондоне Андреем Келиным.

"Глава МИД четко осудила подход [ДНР] к ним (Пиннеру и Аслину - прим. ТАСС). Мы используем любые доступные методы, чтобы донести посыл", - заявил он.

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима, которые воевали на стороне Украины. Иностранцев признали виновными в наемничестве и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР». Они смогут обжаловать приговор в течение месяца. Глава британского МИД Лиз Трасс осудила решение Верховного суда республики.

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», — сказано в приговоре.

Согласно законам ДНР, осужденных могут расстрелять.

«По результатам анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины Аслина Эйдена, Пиннера Шона и Саадуна Брагима», — утверждается в приговоре.

Иностранцев признали виновными в наемничестве и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР». Как отметил председательствующий судебной палаты, наказание было назначено «по совокупности преступлений».

Обжаловать приговор можно будет в течение месяца.

Кроме того, согласно конституции ДНР, осужденный имеет право подать ходатайство о помиловании, которое рассматривает глава республики, то есть Денис Пушилин. В порядке помилования смертную казнь могут заменить на пожизненное лишение свободы или лишение свободы на 25 лет.

«При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни», — заявил председательствующий коллегии по делу Александр Никулин.

В суде также указали, что Шон Пиннер был признан террористом в Великобритании.

«Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях», — прозвучало в приговоре.

В чем обвиняют иностранцев

Верховный суд ДНР 6 июня начал рассмотрение дела двух британцев и марокканца по существу, а суд над ними начался 7 июня.

В Генпрокуратуре республики 5 июня заявляли, что завершили расследование и в результате полученных показаний иностранцев установили их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 Уголовного кодекса ДНР «Совершение преступлений группой лиц», ст. 323 УК ДНР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и ст. 430 УК ДНР «Наемничество».

В ДНР за эти преступления в условиях военного времени предусмотрена смертная казнь, которая де-факто разрешена. В отношении этой меры не введен мораторий.

По данным следствия, обвиняемые за вознаграждение принимали участие в военных действиях на стороне Украины «по насильственному захвату власти в ДНР».

Глава ДНР Денис Пушилин назвал приговор «логичным итогом» судебного процесса.

Иностранцы признали себя виновными по статьям о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Пиннер и Брагим также признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти. При этом они утверждают, что не являлись наемниками в вооруженном конфликте с Украиной.

Решение суда будет оспорено

Приговоренные к расстрелу иностранцы намерены обжаловать вынесение им смертного приговора.

«Желание всех троих подсудимых — обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», — сказал один из адвокатов осужденных Павел Косован.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «категорически осудила» приговор военнопленным.

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«Это фиктивное суждение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их», — сказала она.

В Лондоне пообещали и дальше работать с украинскими властями, чтобы попытаться добиться освобождения «любого гражданина Великобритании, который служил в ВСУ и содержится в качестве военнопленного».

До вынесения приговора глава Минюста Великобритании Доминик Рааб заявлял, что Лондон планирует подать все необходимые жалобы на решение суда ДНР. По его словам, Британия ожидает, что в отношении ее подданных будут соблюдаться нормы международного гуманитарного права.

«Мы гарантируем, что подадим все жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании проследит за тем, чтобы эти заявления были непременно поданы», — указывал он.

Каким образом это будет сделано, министр не пояснил. Если Лондон решит обжаловать приговор, в таком случае можно ставить вопрос о фактическом признании легитимности властей ДНР, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к военнопленным с милосердием. По его словам, Пиннер и Аслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками. Глава правительства отметил, что британские власти выступают против участия подданных королевства в боевых действиях на Украине.

Что известно об осужденных

48-летний Шон Пиннер заявлял в ходе следствия, что работал инструктором в рядах вооруженных сил Украины. Британец попал в плен в апреле вместе с военными подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», 27-летний Аслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе. Аслин говорил, что воевал «на передовой».

В ВСУ они служили еще с 2018 года. О Шоне Пиннере и Эйдене Аслине сообщал телеканал Sky News в январе, когда на Западе только обсуждали подготовку России к боевым действиям. Тогда Пиннер говорил, что живет в Мариуполе и женат на украинке. Он утверждал, что в случае необходимости готов защищать «город, который его усыновил». Эйден Аслин также рассказывал, что на Украине у него был дом и невеста.

Брагим Саадун рассказал, что заключил трехлетний контракт с ВСУ в декабре 2021 года. Он служил в звании матроса в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Марроканец приехал на Украину еще в 2019 году, чтобы учиться в Полтавском университете экономики и торговли. Затем он решил поступить на службу в украинскую армию. По его словам, ему было интересно «получить боевой опыт». Марроканец сдался в плен в Волновахе в марте.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме».

Администрация США озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам в ДНР и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Он назвал судебный процесс в ДНР «фиктивным».

«Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», — заявил Блинкен.

В Организации Объединённых Наций (ООН) отреагировали на смертный приговор, вынесенный в ДНР гражданам Великобритании, принимавшим участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённый сил Украины. Представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против смертной казни. Его слова приводит РИА Новости.

ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине, — сказал Дюжаррик.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о начале досудебного расследования по факту решения суда Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорить к смертной казни трех иностранных наемников за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных сил.

"Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - написала она в четверг на своей странице в Fecabook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Венедиктова утверждает, что наемники "пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях".

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинское правительство приложит максимальные усилия для освобождения иностранных наемников, осужденных в ДНР.

Верховный суд ДНР вправе принять решение и привести в исполнение приговор о смертной казни иностранных наемников, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что республика является самостоятельным государством, а значит, такие меры легитимны, передает ТАСС.

Сейчас ДНР — суверенное государство. Суд ДНР такое решение [о смертной казни] принять вправе, как принять, так и привести приговор в исполнение, — сказал Клишас.

Он отметил, что если ДНР захочет примкнуть к России, то все правовые вопросы «будут разрешены при подготовке федерального конституционного закона о принятии республики в состав РФ».

Трех иностранных наемников Украины, приговоренных Верховным судом ДНР к смертной казни, может ждать пожизненное заключение. Этого не исключил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.

«Я не исключаю, что может быть будет проявлено какое-то милосердие, может быть поменяют смертную казнь на пожизненное заключение, но в любом случае преступление, которое наемники совершили, требует максимального наказания, что они и получили сегодня. Суд ДНР действует строго в соответствии с законом. В народной республике смертная казнь действует, тяжесть преступления попадает под это наказание, сейчас будет апелляция, потом посмотрим», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что примененная высшая мера наказания для иностранных наемников станет уроком для тех, кто желает зарабатывать таким образом.

«На самом деле это может быть хорошим уроком для тех, кто будет искать приключения, зарабатывая на крови в странах, куда они приезжают. Я не исключаю, что будут какие-то апелляции, обращения мирового сообщества, но, извините, уважаемые господа, а вы когда посылали своих людей на Украину, вы не понимали, что они не комбатанты (лица, которым, согласно международному гуманитарному праву разрешено применять силу в ситуации вооруженного конфликта, — прим. URA.RU), что они несут ответственность как наемники и их будут судить», — отметил Джабаров.

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов поддержал решение Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР), приговорившего к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

"Поддерживаю решение Верховного суда ДНР. Бравые вояки приехали пострелять русских, да и постреляли. Правда, недолго!" - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что наемников "настигло правосудие".

Власти ДНР имеют полное юридическое и моральное право казнить воевавших против граждан республики иностранных наемников, ЛДПР понимает мотивы донецкого суда. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в четверг в ее Telegram-канале.

"Власти ДНР, в отличие от России, не связаны обязательствами не применять смертный приговор, поэтому имеют полное юридическое и моральное право казнить иностранных наемников, воевавших против граждан республики", - отмечают либерал-демократы.

В заявлении указано на то, что представители ЛДПР в ходе недавней поездки в Донецк своими глазами видели "забитое мирными жителями" реанимационное отделение.

"Там покалеченные дети, обожженные женщины и старики", - сказано в тексте.

"Сложно как-то оправдать тех, кто добровольно едет участвовать в такой войне на стороне украинских боевиков. Прекрасно понимаем мотивы донецкого суда", - резюмировали в партии.

После вынесения смертного приговора трём иностранным наёмникам, которые участвовали в боях на Украине в рядах ВСУ, иностранные пользователи соцсетей высмеяли беспомощность Великобритании, которая оказалась неспособной защитить своих граждан. Напомним, двое из осуждённых – Шон Пиннер и Эйден Аслин – являются британскими поддаными. Об этом написал «Московский комсомолец».

Глава МИД Соединённого королевства Лиз Трасс разместила в социальных сетях заявление, что осуждает приговор. По её словам, Пиннер и Аслин военнопленные, а не наёмники. Трасс отметила, что будет делать всё возможное, чтобы помочь им.

Британцы в ответ написали, что глава министерства иностранных дел страны признает, что Британия участвовала в украинском конфликте, называя осуждённых военнопленными.