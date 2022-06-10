В Сербии заявили о плане британцев захватить Лаврова в Белграде

Сербский таблоид Informer рассказал о «драме» вокруг несостоявшегося визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию. Издание утверждает, что на Западе хотели втянуть Сербию в «опасную военную игру» с захватом российского министра.

Фото: ТАСС ТАСС

Визит Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. СМИ, а затем и балканские дипломаты сообщили, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета Лаврова, его визит в Белград был отменен.

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Informer утверждает, что на Западе рассматривали несколько планов в отношении визита Лаврова.

«Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра. За этим последовало жесткое давление, как никогда раньше! Только президент Вучич знает, какие сообщения он получил и с каких сторон. Однако он не поддался, поэтому в НАТО пришлось переключиться на другие планы…» - заявил собеседник издания, «высокопоставленный чиновник одного из самых влиятельных западных посольств в Белграде».

По его словам, в какой-то момент в конце мая «британцы представили НАТО более чем шокирующий план - захватить Лаврова».

«Они требовали, чтобы Лаврова фактически схватили в Белграде! Они подчеркнули, что таким образом будет создана новая кризисная ситуация и Путину придется договариваться с Западом», - заявил источник газеты, отметив, что «к счастью, эта идея не нашла поддержки ни в одной серьезной стране НАТО».

Собеседник Informer добавил, что визит Лаврова был очень важен для России - он показал бы, что в Европе есть как минимум одна страна, не поддержавшая санкции. Как утверждает источник, российские власти рассматривали несколько планов по обходу санкций против российских самолетов.

«Первый я бы назвал по-простому «Стреляй, если посмеешь». По мнению российских спецслужб, Запад не осмелился бы сбить самолет с Лавровым, поэтому некоторые предлагали ему отправиться в полет без каких-либо разрешений», - отметил источник.

В конце концов, по его словам, Запад использовал проверенный метод - приказал балканским странам запретить пролет российского государственного самолета.