В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Военкор сообщил о начале последней битвы за Донбасс

Lenta.ru

Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о начале «последней битвы за Донбасс».

Началась последняя битва за Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас боевые действия разворачиваются у рубежа обороны Славянско-Краматорской агломерации, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) и неонацисты формировали на протяжении последних семи лет.

«По сути, это последняя битва за Донбасс», – сказал Поддубный.

После освобождения войсками РФ всех населенных пунктов, входящих в эту агломерацию, можно будет говорить об окончательной победе Вооруженных сил России на территории Донбасса, отметил военкор.

7 июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена российскими войсками на 97 процентов. Он уточнил, что российские войска взяли под контроль жилые кварталы Северодонецка в ЛНР. Продолжается освобождение промышленной зоны города, а также ближайших населенных пунктов, сказал министр.

Армия,Евгений Поддубный,Сергей Шойгу,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители