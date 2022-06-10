Началась последняя битва за Донбасс

Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о начале «последней битвы за Донбасс».

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По его словам, сейчас боевые действия разворачиваются у рубежа обороны Славянско-Краматорской агломерации, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) и неонацисты формировали на протяжении последних семи лет.

«По сути, это последняя битва за Донбасс», – сказал Поддубный.

После освобождения войсками РФ всех населенных пунктов, входящих в эту агломерацию, можно будет говорить об окончательной победе Вооруженных сил России на территории Донбасса, отметил военкор.