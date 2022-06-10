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34 минуты назад

Экс-префекта Северного округа Москвы Митволя задержали по подозрению в хищении 900 млн руб

Газета.Ruиещё 2

Экс-заместитель главы Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан по делу о хищении денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

ФСБ задержала Митволя при попытке улететь из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предварительно, бывшего работника столичной префектуры заподозрили в хищении 900 млн рублей.

Данные о задержании Митволя подтвердил источник, который знаком с материалами уголовного дела.

По информации издания, Митволя задержали сотрудники ФСБ в московскому аэропорту Внуково при попытке отправиться в Дубай.

Похищенные деньги якобы были выделены аффилированной с госслужащим проектной организации на строительство красноярского метро.

Подробности следственных действий сейчас не приводятся.

Олег Митволь стал префектом САО Москвы в 2009 году. На данном посту он работал до октября 2010 года.

Происшествия,Олег Митволь,Росприроднадзор,Международный аэропорт Внуково,ФСБ,
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