ФСБ задержала Митволя при попытке улететь из страны

Экс-заместитель главы Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан по делу о хищении денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
Предварительно, бывшего работника столичной префектуры заподозрили в хищении 900 млн рублей.
Данные о задержании Митволя подтвердил источник, который знаком с материалами уголовного дела.
По информации издания, Митволя задержали сотрудники ФСБ в московскому аэропорту Внуково при попытке отправиться в Дубай.
Похищенные деньги якобы были выделены аффилированной с госслужащим проектной организации на строительство красноярского метро.
Подробности следственных действий сейчас не приводятся.
Олег Митволь стал префектом САО Москвы в 2009 году. На данном посту он работал до октября 2010 года.