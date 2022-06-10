ФСБ задержала Митволя при попытке улететь из страны

Экс-заместитель главы Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан по делу о хищении денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

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Предварительно, бывшего работника столичной префектуры заподозрили в хищении 900 млн рублей.

Данные о задержании Митволя подтвердил источник, который знаком с материалами уголовного дела.

По информации издания, Митволя задержали сотрудники ФСБ в московскому аэропорту Внуково при попытке отправиться в Дубай.

Похищенные деньги якобы были выделены аффилированной с госслужащим проектной организации на строительство красноярского метро.

Подробности следственных действий сейчас не приводятся.