Рестораны McDonald’s переименовали на картах Москвы

Московские рестораны, принадлежавшие компании McDonald’s, теперь в приложении «Яндекс.Карты» называются «Мак». Об этом пишет «Мослента».
Новое название указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади. Там также указано, что рестораны закрыты до воскресенья.
Ранее в магазинах AppStore и Google Play приложение McDonald’s переименовали в «Мой Бургер». В описании также есть ссылка на сайт, где находится лишь анонс меню и предложение устроиться на работу. В пресс-службе компании уточнили, что это временное название, т.к. новый владелец должен был удалить старое название.
Кроме того обновленная сеть уже представила новый логотип. На зеленом фоне изображен бургер и картошка фри в необычном формате. В соцсетях логотип вызвал негатив, его посчитали слишком примитивным.