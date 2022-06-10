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6 минут назад

Рестораны McDonald’s переименовали на картах Москвы

Елена Прошина

Московские рестораны, принадлежавшие компании McDonald’s, теперь в приложении «Яндекс.Карты» называются «Мак». Об этом пишет «Мослента».

Рестораны McDonald’s переименовали на картах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новое название указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади. Там также указано, что рестораны закрыты до воскресенья.

Ранее в магазинах AppStore и Google Play приложение McDonald’s переименовали в «Мой Бургер». В описании также есть ссылка на сайт, где находится лишь анонс меню и предложение устроиться на работу. В пресс-службе компании уточнили, что это временное название, т.к. новый владелец должен был удалить старое название.

Кроме того обновленная сеть уже представила новый логотип. На зеленом фоне изображен бургер и картошка фри в необычном формате. В соцсетях логотип вызвал негатив, его посчитали слишком примитивным.

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