Рестораны McDonald’s переименовали на картах Москвы

Московские рестораны, принадлежавшие компании McDonald’s, теперь в приложении «Яндекс.Карты» называются «Мак». Об этом пишет «Мослента».

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Новое название указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади. Там также указано, что рестораны закрыты до воскресенья.

Ранее в магазинах AppStore и Google Play приложение McDonald’s переименовали в «Мой Бургер». В описании также есть ссылка на сайт, где находится лишь анонс меню и предложение устроиться на работу. В пресс-службе компании уточнили, что это временное название, т.к. новый владелец должен был удалить старое название.