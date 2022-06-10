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12 минут назад

Путин потребовал, чтобы США восстановили Афганистан

Ura.Ru

Основные финансовые обязательства по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и их союзники по коалиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Годом ранее МИД РФ сообщал, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана.

Путин выдвинул требование к США по Афганистану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя Соединенные Штаты Америки и их союзники, чье двадцатилетние присутствие и привело эту страну к критической черте», — считает Владимир Путин.

Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24».

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В августе 2022 года спецпредставитель президент РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявлял, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по реабилитации Афганистана. Он также уточнил, что Москва будет налаживать контакты с движением «Талибан» (признается ООН террористической организацией). Также оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана собиралась Индия.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате «Талибан» развернул активное наступление и 15 августа захватил Кабул. Население Афганистана массово пытается покинуть страну. Россия заявляла, что поддерживает контакты с новой властью в стране.

Политика,Замир Кабулов,Владимир Путин,МИД России,Талибан,ООН,
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