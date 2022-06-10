Лавров уличил Польшу в осваивании украинской территории

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Польша начинает активно осваивать территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», - констатировал Лавров.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». При этом в Киеве двух стран было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. Также появилась информация, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус для польских граждан.
В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкины обратил внимание на то, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями.
По данным СВР, с согласия киевских властей Польша разместит у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины, что позволит получить доступ к сведениям государственной важности.