Лавров уличил Польшу в осваивании украинской территории

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». При этом в Киеве двух стран было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. Также появилась информация, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус для польских граждан.