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28 минут назад

Лавров уличил Польшу в осваивании украинской территории

Алиса Селезнёва

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Польша начинает активно осваивать территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров уличил Польшу в осваивании украинской территории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», - констатировал Лавров.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». При этом в Киеве двух стран было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. Также появилась информация, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус для польских граждан.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкины обратил внимание на то, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями.

По данным СВР, с согласия киевских властей Польша разместит у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины, что позволит получить доступ к сведениям государственной важности.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Анджей Дуда,СВР России,МИД России,
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