В ООН назвали реальную причину продовольственного кризиса

Паника, связанная с кризисом вокруг Украины, и спекуляции, являются реальными причинами повышения цен на продовольствие и развития продовольственного кризиса. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер, передает «Интерфакс».

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По словам представителя организации, некоторые игроки на рынках спекулируют на повышении стоимости, зная об обеспокоенности людей из-за сегодняшних событий.

Де Шуттер считает необходимым «успокоить рынок» и внести больше прозрачности в данные о состоянии запасов продовольствия.

«Основная доля продовольственных резервов находится в руках частных операторов, крупных торговцев зерновыми, не участвующих в обмене информацией, в которой нуждаются правительства, чтобы успокоить нервозность рынков», — подчеркнул спецдокладчик.

Цены на продукты поднялись и на рынке США. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что это происходит из-за введения санкций против России.