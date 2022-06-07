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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», - написал Медведев.
При этом замглавы Совбеза не уточнил, о ком именно идет речь.
Официального представителя МИД России Марию Захарову возмутил адресованный президенту Сербии Александру Вучичу совет Госдепартамента США сосредоточиться на вступлении в Евросоюз, в том числе с целью сокращения энергетической зависимости от России.
Захарова предупредила Сербию о возможной потере своей европейской идентичности.
Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков трагически погибли в Ненецком АО при переправе через реку. Следственный комитет России обнародовал кадры с места происшествия, где были обнаружены тела топ-менеджеров компании.
Ранее Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщало, что по факту случившегося проводится проверка.
Россия открыла автомобильное сообщение с Крымом по материковой части. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что созданы необходимые условия для возобновления ж/д движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.
«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», - заявил министр.
Епархии Крыма перешли из подчинения Украинской православной церкви в прямое подчинение патриарху Кириллу. Такое решение вынес Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ), сообщают «Известия».
В решении Синода говорится, что Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии будут приняты в «непосредственное каноническое и административное подчинение» патриарху Кириллу, «учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».
В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, инцидент произошел в районе Кропоткинского переулка. В результате Долецкая получила закрытый перелом руки.
Число украинских пленных выросло до 6,4 тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».
«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек», - сказал Шойгу на селекторном совещании о предварительных результатах спецоперации на Украине.
НАТО не дает России гарантий, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в альянс. Об этом заявил в интервью телекомпании RTS помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран.
«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», - заметил он.
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередное воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. Об этом пишет ТАСС.
«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», - цитирует документ издание.
В Кремле подтвердили факт указа, однако воздержались от дальнейших комментариев.
МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства, пишет РИА Новости.
По какой конкретно статье УК разыскивается автор романов «Метро 2033» и «Текст» пока неизвестно. Однако по данным Telegram-канала Mash, основанием стала ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Глуховский ранее выступал против спецоперации на Украине.
Максим Галкин не теряет времени даром, проживая в Израиле. У юмориста проходит тур по израильским городам, а теперь он готовится дать концерт и в Латвии. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Шоумен опубликовал видео в соцсетях, где рассказал, что в августе отправится с новой концертной программой в Юрмалу.