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«Я их ненавижу!»: Медведев объяснил резкость своих постов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», - написал Медведев.

При этом замглавы Совбеза не уточнил, о ком именно идет речь.

Захарова сделала предупреждение Сербии

Захарова предупредила Сербию о возможной потере своей европейской идентичности.

Опубликовано видео с места гибели топ-менеджеров VK Габриеляна и Мерзлякова

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков трагически погибли в Ненецком АО при переправе через реку. Следственный комитет России обнародовал кадры с места происшествия, где были обнаружены тела топ-менеджеров компании.

Ранее Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщало, что по факту случившегося проводится проверка.

Шойгу заявил об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материковой части

Россия открыла автомобильное сообщение с Крымом по материковой части. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что созданы необходимые условия для возобновления ж/д движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», - заявил министр.

Крымские епархии УПЦ передали в подчинение патриарху Кириллу

Епархии Крыма перешли из подчинения Украинской православной церкви в прямое подчинение патриарху Кириллу. Такое решение вынес Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ), сообщают «Известия».

В решении Синода говорится, что Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии будут приняты в «непосредственное каноническое и административное подчинение» патриарху Кириллу, «учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».

Экс-главреда Vogue Долецкую сбил курьер на велосипеде

В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел в районе Кропоткинского переулка. В результате Долецкая получила закрытый перелом руки.

Шойгу назвал число украинских пленных

Число украинских пленных выросло до 6,4 тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек», - сказал Шойгу на селекторном совещании о предварительных результатах спецоперации на Украине.

В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt

НАТО не дает России гарантий, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в альянс. Об этом заявил в интервью телекомпании RTS помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран.

«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», - заметил он.

Путин присвоил звание представителю Минобороны РФ Конашенкову

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередное воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. Об этом пишет ТАСС.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», - цитирует документ издание.

В Кремле подтвердили факт указа, однако воздержались от дальнейших комментариев.

Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства, пишет РИА Новости.

По какой конкретно статье УК разыскивается автор романов «Метро 2033» и «Текст» пока неизвестно. Однако по данным Telegram-канала Mash, основанием стала ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Глуховский ранее выступал против спецоперации на Украине.

Стало известно об отъезде Галкина в Латвию

Максим Галкин не теряет времени даром, проживая в Израиле. У юмориста проходит тур по израильским городам, а теперь он готовится дать концерт и в Латвии. Об этом пишет Teleprogramma.pro.