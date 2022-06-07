Россия открыла сухопутный коридор в Крым

Россия открыла автомобильное сообщение с Крымом по материковой части. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что созданы необходимые условия для возобновления ж/д движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.
«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», - заявил министр.
По его словам, что общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составляет 1200 км. Глава Минобороны также добавил, что уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
Кроме того, министр добавил, что в Северодонецке полностью освобождены от ВСУ жилые кварталы. Продолжается взятие под контроль промышленной зоны города. Он уточнил, что на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операцию на Украине. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».