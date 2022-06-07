Россия открыла сухопутный коридор в Крым

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что созданы необходимые условия для возобновления ж/д движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», - заявил министр.

По его словам, что общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составляет 1200 км. Глава Минобороны также добавил, что уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Кроме того, министр добавил, что в Северодонецке полностью освобождены от ВСУ жилые кварталы. Продолжается взятие под контроль промышленной зоны города. Он уточнил, что на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР