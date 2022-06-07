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20 минут назад

Шойгу заявил об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материковой части

Елена Прошина

Россия открыла автомобильное сообщение с Крымом по материковой части. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Россия открыла сухопутный коридор в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что созданы необходимые условия для возобновления ж/д движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», - заявил министр.

По его словам, что общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составляет 1200 км. Глава Минобороны также добавил, что уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Кроме того, министр добавил, что в Северодонецке полностью освобождены от ВСУ жилые кварталы. Продолжается взятие под контроль промышленной зоны города. Он уточнил, что на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операцию на Украине. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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