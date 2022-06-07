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19 минут назад

В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

Алиса Селезнёва

НАТО не дает России гарантий, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в альянс. Об этом заявил в интервью телекомпании RTS помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран.

В НАТО отказались дать РФ гарантии по ядерному оружию в Финляндии и Швеции
Фото: ТАССТАСС

«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», - заметил он.

При этом он выразил надежду, что удастся урегулировать разногласия между скандинавскими странами и Турцией «к саммиту НАТО в Мадриде», который состоится 28-30 июня.

«Важно учесть требования Турции и сесть за стол переговоров. (…) В отношении Финляндии требования турок являются прежде всего политическими», - заметил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса.

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Он также обратил внимание на то, что Швеция и Финляндия занимают «оборонительную позиции мирных государств, которые не стремятся к конфликту с Россией».

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приехали в Анкару для обсуждения этого вопроса, однако переубедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пока не удалось.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин предупредил главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики со стороны России не существует.

Армия,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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