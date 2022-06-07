В НАТО отказались дать РФ гарантии по ядерному оружию в Финляндии и Швеции

НАТО не дает России гарантий, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в альянс. Об этом заявил в интервью телекомпании RTS помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран.

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«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», - заметил он.

При этом он выразил надежду, что удастся урегулировать разногласия между скандинавскими странами и Турцией «к саммиту НАТО в Мадриде», который состоится 28-30 июня.

«Важно учесть требования Турции и сесть за стол переговоров. (…) В отношении Финляндии требования турок являются прежде всего политическими», - заметил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса.

Он также обратил внимание на то, что Швеция и Финляндия занимают «оборонительную позиции мирных государств, которые не стремятся к конфликту с Россией».

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приехали в Анкару для обсуждения этого вопроса, однако переубедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пока не удалось.