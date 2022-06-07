Стало известно об отъезде Галкина в Латвию

Максим Галкин не теряет времени даром, проживая в Израиле. У юмориста проходит тур по израильским городам, а теперь он готовится дать концерт и в Латвии. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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Шоумен опубликовал видео в соцсетях, где рассказал, что в августе отправится с новой концертной программой в Юрмалу.

«Дорогие друзья, спешу вас обрадовать! 4 августа в Юрмале мой сольный концерт в моем любимом концертом зале «Дзинтари». Я приеду с новой юмористической программой! Это уже традиция — мои летние концерты! Увидимся!» — заявил он.

Напомним, после переезда в Израиль Галкин организовал концерты в ряде городов. Юморист уже выступил в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Кирьят-Моцкине.