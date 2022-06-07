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41 минуту назад

Стало известно об отъезде Галкина в Латвию

Елена Прошина

Максим Галкин не теряет времени даром, проживая в Израиле. У юмориста проходит тур по израильским городам, а теперь он готовится дать концерт и в Латвии. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Стало известно об отъезде Галкина в Латвию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шоумен опубликовал видео в соцсетях, где рассказал, что в августе отправится с новой концертной программой в Юрмалу.

«Дорогие друзья, спешу вас обрадовать! 4 августа в Юрмале мой сольный концерт в моем любимом концертом зале «Дзинтари». Я приеду с новой юмористической программой! Это уже традиция — мои летние концерты! Увидимся!» — заявил он.

Напомним, после переезда в Израиль Галкин организовал концерты в ряде городов. Юморист уже выступил в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Кирьят-Моцкине.

Ранее супруга звезды Алла Пугачева сообщила, что собирается к осени вернуться обратно в Россию. По ее словам, Гарри и Лизе нужно будет идти в школу. Вернется ли на родину Галкин неизвестно. В начале сентября артист отправится в Австралию, где даст концерты в Мельбурне и Сиднее.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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