Крымские епархии УПЦ передали в подчинение патриарху Кириллу

Епархии Крыма перешли из подчинения Украинской православной церкви в прямое подчинение патриарху Кириллу. Такое решение вынес Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ), сообщают «Известия».

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В решении Синода говорится, что Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии будут приняты в «непосредственное каноническое и административное подчинение» патриарху Кириллу, «учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».

Из крымских епархий будет образована Крымская митрополия РПЦ, ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Синод также предупредил, что самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу.

Ранее о решении остаться под омофором патриарха московского и всея Руси заявили Симферопольская и Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская, Горловская и Славянская, Ровеньковская и Свердловская, Джанкойская епархии Украинской православной церкви. Всего в УПЦ насчитывается 53 епархии.