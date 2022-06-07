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39 минут назад

Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск

Елена Прошина

МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства, пишет РИА Новости.

Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск
Фото: ТАССТАСС

По какой конкретно статье УК разыскивается автор романов «Метро 2033» и «Текст» пока неизвестно. Однако по данным Telegram-канала Mash, основанием стала ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Глуховский ранее выступал против спецоперации на Украине.

МВД объявило в розыск политика Владимира Милова

Ранее МВД объявило в розыск игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. В конце апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против него. Причиной стала публикация в соцсетях ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память защитника Отечества, российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В мае суд заочно арестовал Аскерова.

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