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23 минуты назад

Захарова сделала предупреждение Сербии

Вероника Полынина

Официального представителя МИД России Марию Захарову возмутил адресованный президенту Сербии Александру Вучичу совет Госдепартамента США сосредоточиться на вступлении в Евросоюз, в том числе с целью сокращения энергетической зависимости от России. Захарова предупредила Сербию о возможной потере своей европейской идентичности.

Представитель российского МИД в своем телеграм-канале поинтересовалась, «с какой стати Госдепартамент США комментирует европейскую повестку и указывает странам не своего континента, что и как им делать».

«Не получается? Подсказываю. Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона. Потому что Европейский Союз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», - ответила на свой вопрос Захарова.

Вучич призвал Сербию ускорить интеграцию в ЕС

Напомним, накануне Александр Вучич выразил возмущение в связи с несостоявшимися переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Болгария, Черногория и Северная Македония запретили самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова пересекать свои воздушные пространства, из-за чего визит российского министра в Сербию пришлось отменить.

Политика,Видео,Александр Вучич,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,Госдеп США,ЕС,
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