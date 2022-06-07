Официального представителя МИД России Марию Захарову возмутил адресованный президенту Сербии Александру Вучичу совет Госдепартамента США сосредоточиться на вступлении в Евросоюз, в том числе с целью сокращения энергетической зависимости от России. Захарова предупредила Сербию о возможной потере своей европейской идентичности.

Представитель российского МИД в своем телеграм-канале поинтересовалась, «с какой стати Госдепартамент США комментирует европейскую повестку и указывает странам не своего континента, что и как им делать».

«Не получается? Подсказываю. Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона. Потому что Европейский Союз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», - ответила на свой вопрос Захарова.