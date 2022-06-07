«По предварительным данным, трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос в Ненецком автономном округе. Во время перехода через реку транспортные средства перевернулись, и их течением отнесло в море. Мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью. После поступления информации об исчезновении двух мужчин незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, которые осложнялись удаленностью и отсутствием связи на месте происшествия. Сегодня тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно- медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших», – уточняет обстоятельства ЧП ведомство.