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37 минут назад

Опубликовано видео с места гибели топ-менеджеров VK Габриеляна и Мерзлякова

Александр Кузьмин

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков трагически погибли в Ненецком АО при переправе через реку. Следственный комитет России обнародовал кадры с места происшествия, где были обнаружены тела топ-менеджеров компании.

Ранее Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщало, что по факту случившегося проводится проверка.

«По предварительным данным, трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос в Ненецком автономном округе. Во время перехода через реку транспортные средства перевернулись, и их течением отнесло в море. Мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью. После поступления информации об исчезновении двух мужчин незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, которые осложнялись удаленностью и отсутствием связи на месте происшествия. Сегодня тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно- медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших», – уточняет обстоятельства ЧП ведомство.

Происшествия,Видео,Сергей Мерзляков,Владимир Габриелян,Следственный комитет,
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