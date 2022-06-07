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44 минуты назад

Экс-главреда Vogue Долецкую сбил курьер на велосипеде

Мария Иванова

В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Москве курьер сбил экс-главреда Vogue
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, инцидент произошел в районе Кропоткинского переулка. В результате Долецкая получила закрытый перелом руки.

Курьер уехал с места аварии, его личность пока неизвестна. Полиция начала проверку.

Прошлым летом в Москве погиб 80-летний ученый-биолог, правнука поэта Федора Тютчева Иван Пигарев после столкновения его электровелосипеда с самокатом.

Пигарев получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Мужчина на самокате также пострадал и был госпитализирован.

Происшествия,Федор Тютчев,Алена Долецкая,
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