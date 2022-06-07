В Москве курьер сбил экс-главреда Vogue

В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, инцидент произошел в районе Кропоткинского переулка. В результате Долецкая получила закрытый перелом руки.
Курьер уехал с места аварии, его личность пока неизвестна. Полиция начала проверку.
Прошлым летом в Москве погиб 80-летний ученый-биолог, правнука поэта Федора Тютчева Иван Пигарев после столкновения его электровелосипеда с самокатом.
Пигарев получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Мужчина на самокате также пострадал и был госпитализирован.