В Москве курьер сбил экс-главреда Vogue

В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным канала, инцидент произошел в районе Кропоткинского переулка. В результате Долецкая получила закрытый перелом руки.

Курьер уехал с места аварии, его личность пока неизвестна. Полиция начала проверку.

Прошлым летом в Москве погиб 80-летний ученый-биолог, правнука поэта Федора Тютчева Иван Пигарев после столкновения его электровелосипеда с самокатом.