«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», - написал Медведев.