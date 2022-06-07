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11 минут назад

«Я их ненавижу!»: Медведев объяснил резкость своих постов

Вероника Полынина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram.

«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», - написал Медведев.

При этом замглавы Совбеза не уточнил, о ком именно идет речь.

«Они нас ненавидят»: Медведев об отношении Запада к россиянам

Ранее Медведев обвинил авторов антироссийских санкций в ненависти к россиянам. По словам политика, западные санкции направлены не против политического и военного руководства РФ, а против простых граждан страны. По его словам, арест активов ЦБ РФ, эмбарго на нефть, запрет на осуществление полетов и ограничения против российской банковской системы преследуют цель «уронить уровень жизни обычного россиянина», «ударить по налогоплательщику в городе и деревне».

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