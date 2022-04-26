Пока вы не уснули: будущее "Азовстали" и ключевая фаза спецоперации НАТО

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В ДНР раскрыли будущее «Азовстали»

Завод «Азовсталь» будет восстановлен, но, возможно, не в качестве завода. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.По его словам, будущее «Азовстали» сейчас обсуждается с жителями Мариуполя.

В покушении на Соловьева увидели ключевую фазу операции НАТО

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Покушение на российского телеведущего Владимира Соловьёва — это ключевая фаза операции НАТО, заявил бывший сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «Народными Новостями». По его мнению, США контролируют всю Украину и даже диктуют президенту страны, как поступать. Покушение на Соловьёва он назвал способом борьбы с информационным воздействием.

Это нужно для того, чтобы уменьшить информационное воздействие, которое проводится за счёт ведущих журналистов, которые дают объективную информацию мировому сообществу, — уверен Клинцевич.

Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за статьи с фейками о спецоперации на Украине

Суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на сумму 3 млн рублей за семь статей в "Википедии" с недостоверными данными о спецоперации на Украине, событиях в Буче и Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного участка № 422 Таганского района Москвы, где во вторник рассматривается соответствующий административный протокол.

В Приднестровье прогремели два взрыва

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья произошли два взрыва на территории радиотелецентра. Об этом сообщается на сайте МВД Приднестровья.

В МВД заявили, что взрывы вывели из строя две самые мощные антенны: одну - мегаваттную, вторую - полумегаваттную. Обе антенны ретранслировали радио РФ.

МИД Китая высказался о третьей мировой войне

Китай не заинтересован в третьей мировой войне и выступает за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об угрозе начала третьей мировой войны и призвал серьезно отнестись к высоким рискам ядерного противостояния.

Неизвестный застрелил двоих детей и нянечку в ульяновском детском саду

В Ульяновске неизвестный застрелил двоих детей и младшего воспитателя в детском саду, после чего покончил с собой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Мужчина с ружьем ворвался в детский сад в поселке Вешкайма во время тихого часа. Местные СМИ сообщают, что в здании не было охраны - только тревожная кнопка.

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, запланированы ли на сегодня переговоры двух глав государств.

Кадыров пообещал $1 млн за информацию о чеченских батальонах на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в $1 млн за информацию о местонахождении «шейх-мансуровского и дудаевского батальонов» на Украине. Об этом он объявил в аудиосообщении в своем телеграм-канале.

«Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон», - заявил Кадыров.

Польша отказалась платить за газ в рублях

fbm.ru

Власти Польши не намерены соглашаться на требование российской стороны об оплате газа из РФ в рублях. Об этом заявил во вторник представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"Мы не заплатим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, согласится ли Польша на российские условия об оплате за газ в рублях.

OBI возобновит работу в России до конца майских праздников

Сеть OBI собирается возобновить работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что первым откроют гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля.

Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.