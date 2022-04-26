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1 час назад

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Алиса Селезнёва

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, запланированы ли на сегодня переговоры двух глав государств.

«Я, действительно, могу [это] подтвердить. Более того, я могу сказать, что [телефонный разговор] уже состоялся. И могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина», - пояснил Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. После чего США и ЕС ввели масштабные антироссийские санкции. Турция отказалась к ним присоединиться.

Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации

При этом министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что Турция выступает за стабильность в регионе и пытается удержать своих союзников по НАТО от Черного моря. Он также подчеркнул, что сейчас в Черном море нет военных кораблей стран, не относящихся к прибрежным.

Политика,Видео,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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