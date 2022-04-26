«Я, действительно, могу [это] подтвердить. Более того, я могу сказать, что [телефонный разговор] уже состоялся. И могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина», - пояснил Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. После чего США и ЕС ввели масштабные антироссийские санкции. Турция отказалась к ним присоединиться.

При этом министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что Турция выступает за стабильность в регионе и пытается удержать своих союзников по НАТО от Черного моря. Он также подчеркнул, что сейчас в Черном море нет военных кораблей стран, не относящихся к прибрежным.