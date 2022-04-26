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12 минут назад

МИД Китая высказался о третьей мировой войне

Алиса Селезнёва

Китай не заинтересован в третьей мировой войне и выступает за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

МИД Китая высказался об Украине и третьей мировой войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об угрозе начала третьей мировой войны и призвал серьезно отнестись к высоким рискам ядерного противостояния.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», - заметил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он также выразил надежду, что «все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации» украинского кризиса и распространения его на весь мир.

Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Украина объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

В мире,Ван Вэньбинь,Сергей Лавров,Владимир Путин,ЕС,
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