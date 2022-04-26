МИД Китая высказался об Украине и третьей мировой войне

Китай не заинтересован в третьей мировой войне и выступает за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об угрозе начала третьей мировой войны и призвал серьезно отнестись к высоким рискам ядерного противостояния.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», - заметил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он также выразил надежду, что «все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации» украинского кризиса и распространения его на весь мир.