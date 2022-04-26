МИД Китая высказался об Украине и третьей мировой войне

Китай не заинтересован в третьей мировой войне и выступает за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об угрозе начала третьей мировой войны и призвал серьезно отнестись к высоким рискам ядерного противостояния.
«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», - заметил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он также выразил надежду, что «все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации» украинского кризиса и распространения его на весь мир.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Украина объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.