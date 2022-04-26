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27 минут назад

Экс-сенатор назвал покушение на Соловьёва ключевой фазой операции НАТО

News.ru

Покушение на российского телеведущего Владимира Соловьёва — это ключевая фаза операции НАТО, заявил бывший сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «Народными Новостями». По его мнению, США контролируют всю Украину и даже диктуют президенту страны, как поступать. Покушение на Соловьёва он назвал способом борьбы с информационным воздействием.

Это нужно для того, чтобы уменьшить информационное воздействие, которое проводится за счёт ведущих журналистов, которые дают объективную информацию мировому сообществу, — уверен Клинцевич.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на Соловьёва стало известно днём 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры со слов президента России Владимира Путина. Позже информацию подтвердили в ведомстве.

СК раскрыл подробности плана покушения на телеведущего Соловьева

В Следственном комитете РФ подчеркнули, что подозреваемые планировали взорвать машину Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу. ФСБ объявила о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на телеведущего.

В свою очередь СБУ отвергла обвинения в планировании заказного убийства российского журналиста. В ведомстве заявили о фейках и антиукраинской ненависти, которые транслирует Соловьёв, а также назвали его работу «низкопробной пропагандистской деятельностью».

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