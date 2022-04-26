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26 апреля

Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за статьи с фейками о спецоперации на Украине

ТАССиещё 15

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на сумму 3 млн рублей за семь статей в "Википедии" с недостоверными данными о спецоперации на Украине, событиях в Буче и Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного участка № 422 Таганского района Москвы, где во вторник рассматривается соответствующий административный протокол.

Суд Москвы взыскал 5 млн за неудаление из "Википедии" статей о событиях в Буче
Фото: ТАССТАСС

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"Суд постановил признать виновной организацию Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Неудаление запрещенной в РФ информации" и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей", - зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что причиной штрафа стали семь статей "Википедии", в том числе об операции ВС РФ на Украине, событиях в Буче, уничтожении больницы и театра в Мариуполе. Это первый случай привлечения Wikimedia к административной ответственности по данной статье КоАП РФ.

Wikimedia - благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых ки-проектов, включая "Википедию", "Викисловарь", "Викицитатник", "Викиучебник" и так далее.

Роскомнадзор составил протокол в отношении этой организации по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Причиной послужил отказ удалить семь статей о спецоперации ВС РФ на Украине. Соответствующее требование ранее направил в адрес компании заместитель Генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

По словам представителя Wikimedia, в протоколе Роскомнадзора содержались несколько процессуальных нарушений. В частности, он был направлен не по месту нахождения компании в США, а по месту обнаружения правонарушений. Кроме этого, админы "Википедии" не являются должностными лицами, а действуют как волонтеры. Кроме этого, представитель Wikimedia указал, что требование удалить все статьи необоснованно, достаточно добавить в них противоположную точку зрения, что соответствует принципам свободы слова. Тем не менее суд признал организацию виновной и назначил штраф.

Статьи о дымном и бездымном порохе

Также суд оштрафовал Wikimedia еще на 2 млн рублей за статьи о дымном и бездымном порохе. "Суд постановил признать организацию Wikimedia виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Неудаление запрещенной в РФ информации" и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что причиной составления протокола стал отказ администраторов "Википедии" удалить две статьи о дымном и бездымном порохе. Решения с требованием удалить эти статьи ранее вынесли суды Тверской и Тамбовской областей. Согласно решениям судов, данные статьи были расценены как информация о способе и методах изготовления взрывчатых веществ

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Технологии,Верховный суд,Роскомнадзор,
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