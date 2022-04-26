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13 минут назад

Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

RT на русском

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Путин присвоил звание Героя России соратнику Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Кадыров пообещал $1 млн за информацию о чеченских батальонах на Украине

В начале апреля командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине.

Общество,Александр Лапин,Адам Делимханов,Владимир Путин,Госдума,
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