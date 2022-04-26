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40 минут назад

Польша не будет платить за российский газ в рублях

ТАССиещё 15

Власти Польши не намерены соглашаться на требование российской стороны об оплате газа из РФ в рублях. Об этом заявил во вторник представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Польша отказалась платить за газ в рублях
Фото: fbm.rufbm.ru

"Мы не заплатим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, согласится ли Польша на российские условия об оплате за газ в рублях.

"Рассматриваются все возможности и риски. Мы к ним готовы", - добавил он.

"В случае необходимости и принятия соответствующего решения, мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа, - указал Наимский. - Мы готовы на действия российской стороны, предусматривающие возможность остановки поставок".

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам. Контрагентам предлагается открыть рублевые счета в банках РФ, с которых будет вестись оплата российского газа, поставленного с 1 апреля. Сроки платежей за апрельский газ могут варьироваться в разных контрактах, но в целом период оплаты начинается в середине апреля.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций. Агентство уточняет, что одна из возможных схем оплаты предусматривает открытие счетов в долларах или евро в российском банке, на которые европейская компания-получатель газа зачисляет валюту, конвертирует ее в рубли и осуществляет оплату. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплаты за российский газ.

На прошлой неделе премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши, принимая решение об оплате российского газа в рублях, будут ориентироваться на позицию Еврокомиссии.

В мире,Матеуш Моравецкий,Петр Наимский,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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