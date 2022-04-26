В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
36 минут назад

Пушилин рассказал о будущем «Азовстали»

Lenta.ruиещё 3

Завод «Азовсталь» будет восстановлен, но, возможно, не в качестве завода. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, будущее «Азовстали» сейчас обсуждается с жителями Мариуполя.

Ранее глава ДНР сообщил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские военные просят разрешить им эвакуироваться в Турцию. Он также не исключил, что украинские военные могут пойти на подобный «отчаянный шаг», однако отметил, что для пресечения их прорыва «хватает сил и средств».

На «Азовстали» попытались обмануть российских военных

В понедельник, 25 апреля, в Минобороны России сообщили, что российские военные и войска Донецкой народной республики в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь», чтобы дать возможность выйти находящимся там гражданским лицам.

В мире,Видео,Денис Пушилин,Минобороны России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители