Завод «Азовсталь» будет восстановлен, но, возможно, не в качестве завода. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, будущее «Азовстали» сейчас обсуждается с жителями Мариуполя.

Ранее глава ДНР сообщил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские военные просят разрешить им эвакуироваться в Турцию. Он также не исключил, что украинские военные могут пойти на подобный «отчаянный шаг», однако отметил, что для пресечения их прорыва «хватает сил и средств».