В Приднестровье прогремели два взрыва

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья произошли два взрыва на территории радиотелецентра. Об этом сообщается на сайте МВД Приднестровья.

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В МВД заявили, что взрывы вывели из строя две самые мощные антенны: одну - мегаваттную, вторую - полумегаваттную. Обе антенны ретранслировали радио РФ.

При взрывах никто не пострадал.

Территорию приднестровского радиотелецентра оцепили. Саперы Минобороны начали обследовать все объекты центра.

Накануне, 25 апреля, здание Министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших не было, на верхних этажах здания выбило окно и произошло несколько взрывов.