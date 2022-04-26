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39 минут назад

В Приднестровье прогремели два взрыва

Мария Иванова

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья произошли два взрыва на территории радиотелецентра. Об этом сообщается на сайте МВД Приднестровья.

В Приднестровье прогремели два взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МВД заявили, что взрывы вывели из строя две самые мощные антенны: одну - мегаваттную, вторую - полумегаваттную. Обе антенны ретранслировали радио РФ.

При взрывах никто не пострадал.

Территорию приднестровского радиотелецентра оцепили. Саперы Минобороны начали обследовать все объекты центра.

Накануне, 25 апреля, здание Министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших не было, на верхних этажах здания выбило окно и произошло несколько взрывов.

Приднестровье ставит Россию перед трудным выбором

Депутат местного парламента Андрей Сафонов назвал это попыткой «посеять панику и страх» и оказать давление на Приднестровье.

Происшествия,Андрей Сафонов,
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