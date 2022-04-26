Кадыров пообещал $1 млн за информацию о чеченских батальонах на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в $1 млн за информацию о местонахождении «шейх-мансуровского и дудаевского батальонов» на Украине. Об этом он объявил в аудиосообщении в своем телеграм-канале.

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«Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон», - заявил Кадыров.

Он отметил, что военные из Чечни «не должны упустить, должны уничтожить» людей из этих батальонов.

«Или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», - пригрозил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что спецоперация на Украине идет по плану - «тихо, молча, не спеша чечен делает свои дела».