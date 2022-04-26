В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
25 минут назад

Кадыров пообещал $1 млн за информацию о чеченских батальонах на Украине

Вероника Полынина

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в $1 млн за информацию о местонахождении «шейх-мансуровского и дудаевского батальонов» на Украине. Об этом он объявил в аудиосообщении в своем телеграм-канале.

Кадыров пообещал $1 млн за информацию о чеченских батальонах на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон», - заявил Кадыров.

Он отметил, что военные из Чечни «не должны упустить, должны уничтожить» людей из этих батальонов.

«Или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», - пригрозил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что спецоперация на Украине идет по плану - «тихо, молча, не спеша чечен делает свои дела».

Ранее Кадыров обещал разобраться с «шейх-мансуровским и дудаевским батальонами», которые сбежали из Чечни, чтобы помочь Украине в конфликте с Россией.

Политика,Рамзан Кадыров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители