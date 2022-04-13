Пока вы не уснули: Путин об ответе Западу и «сбитый с толку» Шольц

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин рассказал о российском ответе на западные санкции

Россия должна ответить на западные санкции максимальным наращиванием темпов работы по текущим и перспективным задачам, заявил Путин.

По словам главы государства, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нужно уделить особое внимание. На ограничения необходимо ответить максимальным наращиванием темпов по задачам, которые касаются, в частности, социальной сферы, отметил Путин.

Шольц: "сбит с толку" отказом Киева принять Штайнмайера

Канцлер Германии Олаф Шольц «сбит с толку» отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и не планирует поезду на Украину.

По словам Шольца, еще до начала российской военной операции он тесно общался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», - подчеркнул канцлер в интервью радиостанции RBB.

При этом отказ Киева принять Штайнмайера «сбил его с толку».

Кудрин допустил инфляцию в РФ на уровне 20%

Инфляция в России по итогам 2022 года может составить 20%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», - подчеркнул он.

Индия возмутилась ценами на российскую нефть

Индийские нефтепереработчики, одни из немногих оставшихся покупателей российской нефти, недоумевают, почему они платят почти полную стоимость за грузы, которые предлагаются в Европе с рекордными скидками, пишет Bloomberg.

Переработчики в этой южноазиатской стране недавно закупили миллионы баррелей нефти марки Urals на открытых торгах. При этом некоторые поставки шли с премией в один доллар за баррель к Brent по сравнению со скидкой более чем в 30 долларов за баррель на тот же сорт в Европе. Индийская сторона возмущена, что не получает предложений о скидках, хоть сколько-нибудь близких к тем, которые они видят в Европе. Хотя страна открыто поддерживают продолжение импорта российской нефти, отмечает издание.

Макрон обвинил Ле Пен в подготовке "фрексита"

У кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен есть секретный план по выводу страны из Евросоюза и созданию «правого альянса» с Польшей и Венгрией, заявил действующий глава государства Эммануэль Макрон во время выступления перед избирателями в Страсбурге. Его слова приводит издание Daily Mail.

«Она хочет вывести Францию из ЕС, но не осмеливается сказать об этом, а это нехорошо», — сказал Макрон в попытке оценить внешнюю политику политику своего оппонента.

В российском регионе массово задержали сотрудников ДПС

РИА НОВОСТИ

Главное управление Собственной безопасности МВД России вместе с ФСБ задержали в Аксае 26 сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц, которых подозревают в неоднократном получении взяток в размере от 5 до 500 тысяч рублей, сопряженных вымогательством. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay

Сбербанк заявил что бесконтактная оплата картами «Мир» со смартфона через SberPay ограничена. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в банке, ограничения вводятся с 13 апреля из-за решения технического партнера.

Кремль прокомментировал информацию об аресте Суркова

Кремль не располагает информацией о каких-либо претензиях правоохранительных органов к бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о том, что Сурков якобы последние дни находится под домашним арестом, которая ранее появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах.

Костюшкин выиграл суд у Монеточки

Певец Стас Костюшкин отсудил у певицы Монеточки (настоящее имя — Лиза Гырдымова) 500 тыс. рублей из-за песни «Мама, я не зигую». Как сообщает Telegram-канал Baza, суд признал, что композиция является плагиатом хита музыканта «Женщина, я не танцую».

Напомним, что около года назад экс-солист «Чая Вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на Гырдымову из-за одинакового мотива в песнях. Саму композицию Монеточка исполняла лишь на концертах. Адвокаты певицы утверждали, что речь идет о пародии, а потому вопросов быть не должно.

Финляндия примет решение по НАТО в ближайшие недели

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна намерена принять решение по вопросу о вступлении в НАТО в течение ближайших недель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее появилась информация о том, что Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, у НАТО есть большие преимущества. По ее мнению, существует более высокий порог для нападения на страну НАТО, чем на страну, которая в нее не входит.

Меладзе ликвидировал группу «ВИА Гра»

meladze.ru

Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официальные документы ООО «Группа «ВИА Гра». Уставной капитал компании оценивается в 10 тыс. рублей. Ее единственным владельцем является Меладзе.