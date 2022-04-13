В российском регионе массово задержали сотрудников ДПС

По ее словам, гаишники действовали на участке федеральной трассы М-4 «Дон». Они фотографировали проезжающие транзитом автомобили, а затем используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. После этого гаишники передавали эти изображения инспекторам ДПС, которые находились на расстоянии нескольких километров по пути следования машин. Те останавливали автомобили и сообщали водителям, что они совершили административные правонарушения или даже уголовные преступления. Под давлением сфабрикованных доказательств владельцы машин отдавали злоумышленникам деньги в размере от 5 до 500 тысяч рублей.

Она отметила, что они получали взятки от водителей на трассе «Дон» в Аксайском районе в период с 2017 по 2020 года. По местам жительства и службы подозреваемых провели 95 обысков, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования, добавила она. В Главном СУСК России возбудили три уголовных дела о получении взяток. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Им грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или свободы на срок от 8 до 15 лет.