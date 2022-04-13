Россия должна ответить на западные санкции максимальным наращиванием темпов работы по текущим и перспективным задачам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.
По словам главы государства, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нужно уделить особое внимание. На ограничения необходимо ответить максимальным наращиванием темпов по задачам, которые касаются, в частности, социальной сферы, отметил Путин.
Ранее президент России заявил, что миллионы европейцев уже почувствовали удар по собственному благосостоянию из-за отказа от российских энергоресурсов. Отказ от сотрудничества с РФ сказался и на благосостоянии США, где последние месяцы зашкаливает инфляция, подчеркнул глава государства.