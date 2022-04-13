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36 минут назад

Путин объяснил российский ответ на западные санкции

Lenta.ru

Россия должна ответить на западные санкции максимальным наращиванием темпов работы по текущим и перспективным задачам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нужно уделить особое внимание. На ограничения необходимо ответить максимальным наращиванием темпов по задачам, которые касаются, в частности, социальной сферы, отметил Путин.

США ввели новые санкции против России

Ранее президент России заявил, что миллионы европейцев уже почувствовали удар по собственному благосостоянию из-за отказа от российских энергоресурсов. Отказ от сотрудничества с РФ сказался и на благосостоянии США, где последние месяцы зашкаливает инфляция, подчеркнул глава государства.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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