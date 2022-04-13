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4 часа назад

Кремль прокомментировал информацию об аресте Суркова

Lenta.ruиещё 1

Кремль не располагает информацией о каких-либо претензиях правоохранительных органов к бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль прокомментировал информацию об аресте Суркова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал информацию о том, что Сурков якобы последние дни находится под домашним арестом, которая ранее появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах.

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Сурков долгое время работал в Администрации президента, а также занимал в 2011-2013 годах должность вице-премьера. В роли помощника президента с 2013 по 2020 он курировал направление, связанное с сотрудничеством России и республик СНГ. После 2014 года Сурков также занялся вопросами взаимоотношения с Киевом и урегулированием конфликта на Донбассе.

Политика,Владислав Сурков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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