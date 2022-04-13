Кремль прокомментировал информацию об аресте Суркова

Кремль не располагает информацией о каких-либо претензиях правоохранительных органов к бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так он прокомментировал информацию о том, что Сурков якобы последние дни находится под домашним арестом, которая ранее появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах.
Сурков долгое время работал в Администрации президента, а также занимал в 2011-2013 годах должность вице-премьера. В роли помощника президента с 2013 по 2020 он курировал направление, связанное с сотрудничеством России и республик СНГ. После 2014 года Сурков также занялся вопросами взаимоотношения с Киевом и урегулированием конфликта на Донбассе.