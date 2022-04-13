Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay

«В связи с решением технического партнера, использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) ограничено. Совершать оплату товаров и услуг в офлайн-магазинах с помощью смартфона можно, добавив карту Мир в сервисы Mir Pay или Samsung Pay. Сбербанк прорабатывает альтернативные решения.



Также для оплаты можно использовать свои действующие пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир». Они работают на всей территории России.



Обращаем внимание, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях вы можете продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир». Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — «Плати QR», «Оплата одним взглядом», - сказано в сообщении банка.