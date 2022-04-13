Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay

Сбербанк заявил что бесконтактная оплата картами «Мир» со смартфона через SberPay ограничена. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнили в банке, ограничения вводятся с 13 апреля из-за решения технического партнера.
«В связи с решением технического партнера, использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) ограничено. Совершать оплату товаров и услуг в офлайн-магазинах с помощью смартфона можно, добавив карту Мир в сервисы Mir Pay или Samsung Pay. Сбербанк прорабатывает альтернативные решения.
Также для оплаты можно использовать свои действующие пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир». Они работают на всей территории России.
Обращаем внимание, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях вы можете продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир». Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — «Плати QR», «Оплата одним взглядом», - сказано в сообщении банка.
При этом отмечается, что клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.
Ранее в пресс-службе Сбербанка рассказали, что мобильное приложение банка на платформе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. При этом новые пользователи могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка.
Также приложения Сбербанка удалены из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».