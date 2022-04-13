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3 часа назад

Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay

Елена Прошина

Сбербанк заявил что бесконтактная оплата картами «Мир» со смартфона через SberPay ограничена. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в банке, ограничения вводятся с 13 апреля из-за решения технического партнера.

«В связи с решением технического партнера, использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) ограничено. Совершать оплату товаров и услуг в офлайн-магазинах с помощью смартфона можно, добавив карту Мир в сервисы Mir Pay или Samsung Pay. Сбербанк прорабатывает альтернативные решения.

Также для оплаты можно использовать свои действующие пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир». Они работают на всей территории России.

Обращаем внимание, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях вы можете продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир». Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — «Плати QR», «Оплата одним взглядом», - сказано в сообщении банка.

При этом отмечается, что клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.

Ранее в пресс-службе Сбербанка рассказали, что мобильное приложение банка на платформе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. При этом новые пользователи могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка.

Также приложения Сбербанка удалены из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

Наука и техника,Visa,Сбербанк России,
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