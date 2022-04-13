Певец Стас Костюшкин отсудил у певицы Монеточки (настоящее имя — Лиза Гырдымова) 500 тыс. рублей из-за песни «Мама, я не зигую». Как сообщает Telegram-канал Baza, суд признал, что композиция является плагиатом хита музыканта «Женщина, я не танцую».

Напомним, что около года назад экс-солист «Чая Вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на Гырдымову из-за одинакового мотива в песнях. Саму композицию Монеточка исполняла лишь на концертах. Адвокаты певицы утверждали, что речь идет о пародии, а потому вопросов быть не должно.

Через некоторое время музыковедческая экспертиза подтвердила факт кражи мотива — в процентном соотношении компазиции «Мама, я не зигую» и «Женщина, я не танцую» идентичны на 73%, что доказывает факт плагиата.