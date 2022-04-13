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1 час назад

Финляндия примет решение по НАТО в ближайшие недели

Елена Прошина

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна намерена принять решение по вопросу о вступлении в НАТО в течение ближайших недель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Финляндия примет решение по НАТО в ближайшие недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель», - приводит агентство Bloomberg слова премьера Финляндии.

Ранее появилась информация о том, что Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, у НАТО есть большие преимущества. По ее мнению, существует более высокий порог для нападения на страну НАТО, чем на страну, которая в нее не входит.

13 апреля стало известно, что Швеция намерена подать заявку о вступлении в НАТО в июне этого года. Она будет подана на саммите альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде.

Тем временем, политологи уверенны, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО может сопровождаться сложностями одобрения членами альянса. В частности, Дональд Трамп может помешать Республиканской партии США подписать соглашение на вступление государств в блок.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,НАТО,
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