Финляндия примет решение по НАТО в ближайшие недели

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна намерена принять решение по вопросу о вступлении в НАТО в течение ближайших недель. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель», - приводит агентство Bloomberg слова премьера Финляндии.
Ранее появилась информация о том, что Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, у НАТО есть большие преимущества. По ее мнению, существует более высокий порог для нападения на страну НАТО, чем на страну, которая в нее не входит.
13 апреля стало известно, что Швеция намерена подать заявку о вступлении в НАТО в июне этого года. Она будет подана на саммите альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде.
Тем временем, политологи уверенны, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО может сопровождаться сложностями одобрения членами альянса. В частности, Дональд Трамп может помешать Республиканской партии США подписать соглашение на вступление государств в блок.