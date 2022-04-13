Меладзе ликвидировал группу «ВИА Гра»

Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официальные документы ООО «Группа «ВИА Гра».

«Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в документе.

Напомним, что украинская женская поп-группа «ВИА Гра» была создана Валерием Меладзе в 2000 году. Она является лауреатом различных музыкальных премий, в числе которых «Золотой диск», «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Песня года» и других.