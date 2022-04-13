Шольц: "сбит с толку" отказом Киева принять Штайнмайера

Канцлер Германии Олаф Шольц «сбит с толку» отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и не планирует поезду на Украину. Об этом пишет ТАСС.

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По словам Шольца, еще до начала российской военной операции он тесно общался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», - подчеркнул канцлер в интервью радиостанции RBB.

При этом отказ Киева принять Штайнмайера «сбил его с толку».

«Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять», - заметил Олаф Шольц.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.