В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
13 минут назад

Зеленский «сбил с толку» Шольца

Алиса Селезнёва

Канцлер Германии Олаф Шольц «сбит с толку» отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и не планирует поезду на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Шольц: "сбит с толку" отказом Киева принять Штайнмайера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шольца, еще до начала российской военной операции он тесно общался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», - подчеркнул канцлер в интервью радиостанции RBB.

При этом отказ Киева принять Штайнмайера «сбил его с толку».

«Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять», - заметил Олаф Шольц.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.

После этого вице-президент бундестага Вольфганг Кубики выступил против поездки на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, а замглавы фракции Свободной демократической партии Александр Ламбсдорф назвал подобный визит невозможным. Ламбсдорф подчеркнул, в такой ситуации поездка канцлера на Украину «стала бы афронтом одного конституционного органа ФРГ против другого».

Штайнмайер объяснил причину срыва поездки в Киев

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,Бундестаг,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители