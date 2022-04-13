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1 час назад

Макрон обвинил Ле Пен в подготовке "фрексита"

Газета.Ruиещё 5

У кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен есть секретный план по выводу страны из Евросоюза и созданию «правого альянса» с Польшей и Венгрией, заявил действующий глава государства Эммануэль Макрон во время выступления перед избирателями в Страсбурге. Его слова приводит издание Daily Mail.

«Она хочет вывести Францию из ЕС, но не осмеливается сказать об этом, а это нехорошо», — сказал Макрон в попытке оценить внешнюю политику политику своего оппонента.

Французские избиратели слишком лояльны к Европе, чтобы принять так называемый «Фрекзит» [по аналогии с «Брекзитом»], поэтому Ле Пен может напасть на блок изнутри после объединения с популистскими правительствами Польши и Венгрии, добавил Макрон.

«ЕС изменил жизнь этой страны», — резюмировал он, обвинив Ле Пен в том, что ее планы не выдерживают никакой критики.

Макрон поддержал идею Ле Пен о 7-летнем президентском сроке

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Во второй тур, который состоится 24 апреля, вышли Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

Явка на французских выборах составила примерно 73%, по данным телеканала BFMTV.

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