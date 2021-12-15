Пока вы не уснули: Планы Путина против НАТО и 30-градусные морозы в Москве

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Раскрыты планы Путина на сдерживание НАТО и США

В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер заявил о необходимости запуска переговоров с Америкой и НАТО для выработки международных договоров безопасности.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами.

30-градусные морозы ударят по Москве

Морозы до -31 градуса ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.

Согласно графику, температура резко упадет во вторник, 21 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -21 градуса, а ночью – до -28. При этом в понедельник ожидается до -2 градусов днем и до -19 градусов – ночью.

«Англичане решили прекратить пандемию»: в РАН объяснили происхождение «омикрона»

Вирусолог Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно «англичанами», чтобы прекратить пандемию коронавируса.

Брат ученого, сотрудник американского FDA Константин Чумаков ранее говорил, что «омикрон» вызывает гораздо более слабые симптомы COVID-19.

Сербский миллионер умер в Москве

Известный московский ресторатор и владелец отеля в Сербии Владан Р. скончался в столичной больнице. Он провел полторы недели в реанимации, не приходя в сознание.

3 декабря Владана обнаружили в одной из комнат в квартире на Кутузовском проспекте без сознания.

Зеленского обвинили в создании «пороховой бочки» Европы

Автор материала в The Washington Times обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что его деятельность способствовала превращению страны в «пороховую бочку» Европы.

По его словам, реформы ввергают Украину в хаос и «отдают лицемерием».

От Нетаньяху потребовали отдать подарки Путина

Юрисконсульт канцелярии премьера Израиля Нафтали Беннета Шломит Барнеа-Фарго потребовала от экс-премьера Биньямина Нетаньяху вернуть 31 ценный подарок, в том числе презент от президента РФ Владимира Путина.

По данным канала, Барнеа-Фарго направила Нетаньяху уже второе письмо с требованием вернуть государству подарки, полученные от мировых лидеров.

На борту летевшего в Москву самолета произошло ЧП

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде.

По данным источника, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Таможенник в США расстрелял машины с россиянами

Сотрудник американской таможни расстрелял на пограничном переходе в Калифорнии два автомобиля, в которых из Мексики ехали 18 российских граждан.

Инцидент произошел на пограничном переходе между американским городом Сан-Исайдро и мексиканской Тихуаной. Внедорожник Ford и седан Mercedes на высокой скорости ехали в направлении пограничного перехода.

Лепс попал в больницу

Певца Григория Лепса госпитализировали в Москве. Исполнителю потребовалась помощь психиатра.

За неделю Лепс уже дважды попадал в больницу. Первый раз певец был очень пьян и страдал от депрессии.

"Вся страна за нее!" Россияне вступились за укравшую 23 млн кассиршу

Соцсети

Пока ведется следствие в отношении кассира Анны Григорьевой, укравшей из банка в Ачинске рубли и валюту на общую сумму более 23 млн рублей, земляки организовали ей мощную поддержку в социальных сетях.