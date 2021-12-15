Пока ведется следствие в отношении кассира Анны Григорьевой, укравшей из банка в Ачинске рубли и валюту на общую сумму более 23 млн рублей, земляки организовали ей мощную поддержку в социальных сетях. Об этом сообщает mk. ru.

По информации издания, после сообщения о том, что Григорьева сдалась правоохранителям, Ачинск разделился на два лагеря. Одни считают, что кассир — не воровка, и ее либо подставило начальство, либо кто-то шантажировал. На это указывает, по их мнению, то, перед бегством женщина якобы пыталась свести счеты с жизнью, а в записке, оставленной близким, сообщала, что боится чьих-то угроз. Жители считают, что нужно проверить начальство банка, где трудилась женщина.

"Вся страна за нее! А "банкирят" проверяли? Хорошо, что эта история ушла в Москву, дай бог, не спустят на тормозах!", — написала жительница Ачинска Анна.

Другие же разочаровались в Григорьевой, хотя с самого начала записали ее в героини.

"Хорошо, что без денег сдалась. Все равно ей сидеть, а так — выйдет и при деньгах будет, — написала пользовательница Instagram Ирина.

Зоя Гришенкова в "ВК" написала, что Григорьева "дура, смысл было вообще все это начинать?".

Многие ачинцы считают, что женщине не стоило сдаваться в полицию, а прятаться бы до последнего. А также в шутку выражают надежду, что свои миллионы она хорошо спрятала.

Ранее подозреваемая в совершении кражи 23 млн. рублей кассирша Анна Григорьева рассказала, что на нее якобы оказывалось "давление".