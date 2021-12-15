Морозы до -31 градуса ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.

Согласно графику, температура резко упадет во вторник, 21 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -21 градуса, а ночью – до -28. При этом в понедельник ожидается до -2 градусов днем и до -19 градусов – ночью. В начале следующей недели также будет небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду.

В среду, 22 декабря, москвичей ждут переменная облачность и мороз до -28 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса.