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56 минут назад

Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде. Об этом в среду, 15 декабря, пишет Telegram-канал «Екатское чтиво».

Людей заперли в салоне: на борту летевшего в Москву самолета произошло ЧП
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным источника, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Уточняется, что после взлета человеку стало плохо, он начал терять сознание. Пилоты приняли решение о посадке воздушного судна.

Ранее пассажиры рейса Москва — Воронеж провели в самолете 12 часов из-за нелетной погоды. Все это время люди были заперты в салоне воздушного судна.

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Происшествия,Уральские авиалинии,
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