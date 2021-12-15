Людей заперли в салоне: на борту летевшего в Москву самолета произошло ЧП

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде. Об этом в среду, 15 декабря, пишет Telegram-канал «Екатское чтиво».

По данным источника, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Уточняется, что после взлета человеку стало плохо, он начал терять сознание. Пилоты приняли решение о посадке воздушного судна.