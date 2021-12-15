«Англичане решили прекратить пандемию»: в РАН объяснили происхождение «омикрона»

Вирусолог Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно «англичанами», чтобы прекратить пандемию коронавируса. Брат ученого, сотрудник американского FDA Константин Чумаков ранее говорил, что «омикрон» вызывает гораздо более слабые симптомы COVID-19. О британском происхождении нового штамма и других теориях заговора о коронавируса — в материале «Газеты.Ru»

Стремительно распространяющийся в Великобритании и еще 62 странах мира новый штамм коронавируса "омикрон" мог быть создан искусственно. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии наук, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии (ИМБ) РАН Петр Чумаков.

"Это англичане решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире", - сказал ученый в эфире "Радио Россия".

По его мнению, новый омикрон-штамм получился "суперослабленным". Чумаков отметил, что увидел в цепочке ДНК этого штамма набор мутаций из всех предшествующих штаммов, при этом там есть "вставочка из трех аминокислот", характерных для сезона ковида. Такая деталь не могла возникнуть естественным путем, подчеркнул член-корреспондент академии. Сделать это могли только в лаборатории.

"Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию", — добавил Чумаков.

В октябре Петр Чумаков отмечал, что на лабораторное происхождение COVID-19 указывает создавшаяся структура и особенности его эволюции — он имеет мало общего с другими родственными вирусами и развивается "в нарушение всех правил". Его брат, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Константин Чумаков говорил ранее РБК, что распространение "омикрона" может сыграть позитивную роль.

"Когда люди болеют "омикроном", по крайней мере по опыту Южной Африки, они не нуждаются в кислороде, у них не возникает воспаление легких, они выздоравливают за два-три дня", - рассуждал специалист.

Ранее ученые, изучающие штамм COVID-19 "омикрон", разделились на два лагеря относительно версий его происхождения: первый считает, что новый вариант коронавируса мог появиться в результате эволюции в организме человека с ВИЧ. Второй — что инфекция перешла от человека животному и обратно.

Оружие сионистов и другие теории заговора

Вскоре после начала пандемии COVID-19 начали циркулировать слухи о самом экзотическом происхождении коронавируса, чаще всего – политически радикальные. Иранский новостной канал Press TV сообщал, к примеру, что "сионистские элементы разработали смертоносный штамм коронавируса против Ирана".

В предупреждении американского ФБР о возможной угрозе преднамеренного распространения коронавируса упоминается, что "расистские экстремистские группы обвиняют евреев и еврейских лидеров в пандемии".

Ряд конспирологов считает, что коронавирус выкрали из лаборатории в Канаде китайские ученые.

"Среди распространяемых теорий заговора – хорошо известные выдумки про мобильную сеть 5G, планы Билла Гейтса охватить все население планеты микрочипами, а также идея о том, что вируса не существует", - говорится в публикации на сайте ООН.

Впервые гипотеза искусственного происхождения SARS-CoV-2 была опубликована американскими СМИ — в сообщениях говорилось, что в Ухане велась работа по созданию биологического оружия. Вскоре другие СМИ предположили, что это маловероятно, поскольку для этих целей местная лаборатория вряд ли подходит. Официальная позиция ВОЗ была представлена в отчете по итогам визита специалистов в лабораторию Уханя. Она заключается в том, что научное сообщество по сути не исключает вариант с появлением вируса искусственным путем, но считает его сомнительным.

Основной версией остается передача вируса от летучей мыши к человеку, но не все с этим согласны. КНР всячески отвергает попытки Вашингтона обвинить ее в лабораторной утечке вируса.