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40 минут назад

Лепс попал в больницу

Певца Григория Лепса госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнителю потребовалась помощь психиатра.

По информации издания, за неделю Лепс уже дважды попадал в больницу. Первый раз певец был очень пьян и страдал от депрессии. Врачи предложили ему остаться в медучреждении, однако певец стал вести себя неадекватно. На помощь к медикам пришла бригада сотрудников психиатрии.

После психиатр выписал артисту сильнодействующе средства и посоветовал лечение в специализированной клинике, однако Лепс от него отказался.

На следующий день музыкант вновь вернулся в больницу пьяным и в сопровождении охраны. Ночь Лепс провел в больнице, периодически пытаясь уйти.

Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз.

Шоу-бизнес,Видео,Григорий Лепс,
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