Лепс попал в больницу

По информации издания, за неделю Лепс уже дважды попадал в больницу. Первый раз певец был очень пьян и страдал от депрессии. Врачи предложили ему остаться в медучреждении, однако певец стал вести себя неадекватно. На помощь к медикам пришла бригада сотрудников психиатрии.