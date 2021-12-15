Лепс попал в больницу

Певца Григория Лепса госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнителю потребовалась помощь психиатра.
По информации издания, за неделю Лепс уже дважды попадал в больницу. Первый раз певец был очень пьян и страдал от депрессии. Врачи предложили ему остаться в медучреждении, однако певец стал вести себя неадекватно. На помощь к медикам пришла бригада сотрудников психиатрии.
После психиатр выписал артисту сильнодействующе средства и посоветовал лечение в специализированной клинике, однако Лепс от него отказался.
На следующий день музыкант вновь вернулся в больницу пьяным и в сопровождении охраны. Ночь Лепс провел в больнице, периодически пытаясь уйти.
Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз.