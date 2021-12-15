Сербский миллионер умер в Москве

Известный московский ресторатор и владелец отеля в Сербии Владан Р. скончался в столичной больнице. Он провел полторы недели в реанимации, не приходя в сознание, сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

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3 декабря Владана обнаружили в одной из комнат в квартире на Кутузовском проспекте без сознания. Мужчину срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию. Состояние миллионера было тяжелым и нестабильным. По результатам анализа, стало известно, что в крови бизнесмена было найдено высокое содержание седативных веществ, которое могло появиться в результате единовременного употребления большой дозы снотворного.

«3 декабря в реанимационное отделение ГКБ №67 им. Ворохобова был доставлен 53-летний мужчина в бессознательном состоянии. Пациенту был поставлен диагноз: острая экзогенная интоксикация, отравление бензодиазепинами», — заявил источник.

Врачи несколько дней боролись за жизнь Владана, однако мужчина не приходил в сознание, а его состояние не улучшалось. Он провел в реанимации неделю и скончался. После смерти пациента, врачи сообщили о случившемся в полицию, а тело миллионера было направлено на экспертизу.

«Поступило сообщение о том, что в реанимации скончался 53-летний уроженец Республики Сербия, по данному факту проводится проверка, тело направлено на медицинское исследование, причина смерти устанавливается», — добавил источник в правоохранительных органах.