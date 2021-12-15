Таможенник в США расстрелял машины с россиянами

Сотрудник американской таможни расстрелял на пограничном переходе в Калифорнии два автомобиля, в которых из Мексики ехали 18 российских граждан, сообщает телеканал Fox News.

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Инцидент произошел на пограничном переходе между американским городом Сан-Исайдро и мексиканской Тихуаной. Внедорожник Ford и седан Mercedes на высокой скорости ехали в направлении пограничного перехода.

Один из сотрудников перехода, осуществляющий досмотр автомобилей, открыл огонь по приближающимся машинам, в результате чего Mercedes врезался во внедорожник, и машины остановились.

В автомобили попали четыре выстрела, однако никто, кроме двух пассажиров, не пострадал - они получили легкие ушибы. В результате досмотра, в машинах были обнаружены 18 граждан России, в том числе несколько детей. У задержанных не было необходимых документов для пересечения границы. Двум водителям предъявили обвинения в ввозе и укрывательстве нелегальных иммигрантов.