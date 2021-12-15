«Путин доложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны США и блока НАТО. В этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров с США и с НАТО для выработки международных договоров безопасности, которые исключали бы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающего России оружия», — отметил Ушаков.