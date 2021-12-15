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50 минут назад

От Нетаньяху потребовали отдать подарки Путина

Юрисконсульт канцелярии премьера Израиля Нафтали Беннета Шломит Барнеа-Фарго потребовала от экс-премьера Биньямина Нетаньяху вернуть 31 ценный подарок, в том числе презент от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Mako.

От Нетаньяху потребовали отдать подарки Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Барнеа-Фарго направила Нетаньяху уже второе письмо с требованием вернуть государству подарки, полученные от мировых лидеров.

Среди презентов, которые должен вернуть Нетаньяху, - отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями раввина Раши, который ему подарил Путин; фарфоровая ваза с сервизом чайных чашек от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель; две позолоченные статуи орла от бывшего президента США Барака Обамы.

Mako отмечает, что в новом письме экс-премьеру наряду с требованием вернуть подарки содержалась угроза. Барнеа-Фарго заявила, чтобы если Нетаньяху немедленно не вернет презенты, ей придется обратиться в суд.

Макрон обратился к Путину за помощью

В пресс-службе партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху, заявили, что семья экс-премьера не хранит у себя подарки.

Отрывок манускрипта с комментариями Раши Путин вручил Нетаньяху в 2017 году во время встречи в Сочи. В марте 2020-го российский президент вручил израильскому премьеру экземпляр «Иудейской войны» античного историка Иосифа Флавия, напечатанный в 1526 году в Италии.

Политика,Биньямин Нетаньяху,Барак Обама,Владимир Путин,
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