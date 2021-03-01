Пока вы не уснули: ЕС согласовал новые санкции из-за Навального 

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Песков напомнил США, что «аннексии Крыма» не было

Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

ЕС согласовал новые антироссийские санкции из-за Навального

Навальный был приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу « Ив Роше ».

"Панцирь" и "Бук" отразили удар Израиля в Сирии

Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", подтвердив свою высокую эффективность.

В России создадут атакующие стаей беспилотники

Многоцелевой беспилотный комплекс «Молния» разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил РФ компанией «Кронштадт». Его особенностью станут реактивные беспилотники, запускаемые роем с самолёта-носителя.

Суд Парижа приговорил Саркози к году тюрьмы

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, он приговорён к трём годам тюрьмы, два из них условно.

Пашинян объяснил слова по поводу "Искандеров"

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна неправильно информировали о ракетах «Искандер», стоящих на вооружении в национальной армии, заявила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворкян.

У Максаковой забрали элитную квартиру в Москве

Оперная дива Мария Максакова заявила, что правоохранительные органы арестовали её квартиру, которую она высудила у людей, проходящих сегодня по уголовному делу.

Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома

Музыкант Лео Лугански на своей странице "ВКонтакте" заявила, что аналогичная обложка была у его сингла, который он выпустил еще в 2019 году.

Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов

Путин провел рабочую встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой . В ходе нее он сообщил, что ему докладывали об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Россия обвинила США в помощи боевикам в Сирии