Пока вы не уснули: ЕС согласовал новые санкции из-за Навального 

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Песков напомнил США, что «аннексии Крыма» не было
Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ЕС согласовал новые антироссийские санкции из-за Навального
Навальный был приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше».
"Панцирь" и "Бук" отразили удар Израиля в Сирии
Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", подтвердив свою высокую эффективность.
В России создадут атакующие стаей беспилотники
Многоцелевой беспилотный комплекс «Молния» разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил РФ компанией «Кронштадт». Его особенностью станут реактивные беспилотники, запускаемые роем с самолёта-носителя.
Суд Парижа приговорил Саркози к году тюрьмы
Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, он приговорён к трём годам тюрьмы, два из них условно.
Пашинян объяснил слова по поводу "Искандеров"
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна неправильно информировали о ракетах «Искандер», стоящих на вооружении в национальной армии, заявила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворкян.
У Максаковой забрали элитную квартиру в Москве
Оперная дива Мария Максакова заявила, что правоохранительные органы арестовали её квартиру, которую она высудила у людей, проходящих сегодня по уголовному делу.
Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома
Музыкант Лео Лугански на своей странице "ВКонтакте" заявила, что аналогичная обложка была у его сингла, который он выпустил еще в 2019 году.
Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов
Путин провел рабочую встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. В ходе нее он сообщил, что ему докладывали об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса
Россия обвинила США в помощи боевикам в Сирии
Минобороны России заявило, что США оказывают давление на руководство Организации объединенных наций тем, что регулярно поднимают вопрос о необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря внутренне перемещенных лиц «Рукбан».