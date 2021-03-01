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Пока вы не уснули: ЕС согласовал новые санкции из-за Навального 

Елена Прошина 43 минуты назад
Пока вы не уснули: ЕС согласовал новые санкции из-за Навального
Фото: РИА Новости
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В мире , Ив Роше , Дмитрий Песков , Николя Саркози , Вероника Скворцова , Мария Максакова-Игенбергс , Министерство обороны , ЕС , Федеральное медико-биологическое агентство , ООН , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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