ЕС согласовал новые антироссийские санкции из-за Навального 

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Навальный был приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу « Ив Роше ». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам. В феврале 2020-го суд изменил Навальному условный срок на реальный по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.

Власти Евросоюза неоднократно выражали несогласие с этим и призывали российские власти освободить Навального. Сегодня осведомленный собеседник сообщил ТАСС, что послы стран ЕС согласовали новые санкции против России из-за несогласия Москвы сделать это.