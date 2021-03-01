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Москва

ЕС согласовал новые антироссийские санкции из-за Навального 

Артём Кульша 21 минуту назад
Послы Европейского союза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Навальный был приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам. В феврале 2020-го суд изменил Навальному условный срок на реальный по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
Власти Евросоюза неоднократно выражали несогласие с этим и призывали российские власти освободить Навального. Сегодня осведомленный собеседник сообщил ТАСС, что послы стран ЕС согласовали новые санкции против России из-за несогласия Москвы сделать это.
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В мире , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС
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